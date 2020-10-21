Страны НАТО потратят на оборону более $1 трлн

Военные расходы США составят почти $785 млрд, расходы стран Европы и Канады – более $307 млрд.

Суммарные оборонные расходы государств НАТО в 2020 году составят $1 092,5 млрд. Это почти на $61 млрд больше, чем в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные в статистическом докладе о военных расходах альянса, передает zakon.kz.

Из этих денег оборонные расходы США составят $784,95 млрд, расходы государств Европы и Канады – $307,53 млрд.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены альянса и Канада в этом году увеличили расходы на оборону на 4,3%.

Это уже шестой год увеличения расходов европейскими союзниками и Канадой, мы ожидаем, что эта тенденция сохранится, – сказал Столтенберг на пресс-конференции перед началом встречи глав минобороны НАТО.

По его словам, союзники продолжат усиливать инвестирование в "силы и средства, а также в участие в операциях".

Ранее сообщалось, что страны НАТО в течение пяти лет увеличат оборонные расходы на $400 млрд. "Это беспрецедентный прогресс", – заявил Столтенберг.

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