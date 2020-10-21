Ученые объяснили повышенную агрессивность нового коронавируса

Распространение коронавируса SARS-CoV-2 началось в конце декабря прошлого года.

Новый тип коронавируса SARS-CoV-2 оказался более агрессивным, чем его предшественник SARS-CoV, из-за его метода воздействия на клетки организма, сообщает zakon.kz.

Соответствующие исследования ученые были опубликованы журнале Science.

Так, две группы ученых, проводивших независимые исследования, установили, что спайковый белок нового коронавируса связывается не только с рецептором ACE2 для заражения клеток человека, а еще и с нейропилином-1. Именно это, по мнению экспертов, облегчает проникновение SARS-CoV-2 в организм, объясняя его заразность.

Как отмечает издание "Известия", авторы работ заметили у вируса небольшую последовательность аминокислот, схожую последовательности белков клеток человека, которая взаимодействует с нейропилином-1.

При этом оба коллектива ученых провели эксперименты по созданию противовирусного лечения коронавируса на основе ингибировании нейропилина-1. Во время лабораторного теста они отключили нейропилин-1 в клетках человека, что позволило снизить способность SARS-CoV-2 заражать их.

В то время как истощение NRP1 (нейропилин-1. — Ред.) не влияло на связывание SARS-CoV-2 с поверхностью клеток Caco-2 , поглощение вируса было уменьшено вдвое в клетках с истощением NRP1 по сравнению с контрольными клетками после 30 мин интернализации. Таким образом, NRP1 усиливает проникновение и инфицирование SARS-CoV-2, — говорится в исследовании ученых нейропилине-1, как о факторе заражения коронавирусом.

Ученые из второй исследовательской группы в своем материале смогли также объяснить потери обоняния при COVID-19 влиянием SARS-CoV-2 на нейропилин-1. Так, эксперты провели вскрытии шести умерших от COVID-19 пациентов и обнаружили у пяти из них инфекцию обонятельного эпителия. Все инфицированные клетки показывали высокую экспрессию нейропилина-1.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer в мире на сегодняшний день зарегистрировано более 41,1 млн подтвержденных случаев коронавируса, скончались свыше 1,131 млн человек, выздоровели 30 671 723пациента.

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