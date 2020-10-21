В Польше, Хорватии и Словении антирекорды по коронавирусу

Если в Хорватии и Словении за сутки выявили около полторы тысячи новых случаев заражения, то в Польше это число превышает 10 тысяч.

В Польше, Хорватии и Словении 21 октября органы здравоохранения сообщили о рекордных суточных приростах случаев заражения COVID-19, передает zakon.kz.

Так, за последние сутки в Польше зафиксировали 10 040 новых случаев коронавируса, что является новым антирекордом заболеваемости. Умерли от болезни 130 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Польши.

Общее количество инфицированных в Польше с начала пандемии составляет 202 579. При этом 3 851 человек умер от недуга. Вылечились около 100 тысяч человек.

В больницах страны находятся 9439 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 757 человек.

В Словении за последние сутки также установлен антирекорд - подтверждено 1 503 новых случаев. Количество активных случаев составляет 8 860. При этом 333 человека лечатся в больницах, 55 - в реанимации. Восемь пациентов с COVID-19 умерли за последние сутки, в результате чего общее число умерших увеличилось до 200.

В Хорватии сообщили о 1 424 случаях заражения. Это наибольшая цифра с начала пандемии.

Число активных случаев заболевания в Хорватии сегодня составляет 6 459. Из них 622 пациентов находятся в больницах, из которых 38 на аппаратах ИВЛ. За сутки умерли 11 человек.

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