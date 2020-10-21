В Грузии идет спецоперация. Неизвестный взял заложников в банке

Преступник вооружен автоматом и гранатой.

Захвативший филиал банка Грузии в Зугдиди требует 500 тысяч долларов, сообщает zakon.kz.

По существующей информации, захватчик требует 500 тысяч долларов, - говорится в сообщении РИА Новости.

По данным телекомпании "Маестро", он также требует встречи с неким высокопоставленным чиновником.

Ранее грузинские телекомпании со ссылкой на очевидцев сообщили, что в Зугдиди неизвестный мужчина захватил заложников - как сотрудников, так и посетителей филиала банка Грузии.

По данным телекомпаний, преступник вооружен автоматом и гранатой. По информации ТВ "Рустави 2", в филиале находятся предположительно 30 человек. Позже телеканал сообщил уже о двух захватчиках банка. Они несколько раз выстрелили и позволили пожилым людям покинуть здание. Один заложник успел нажать на кнопку SOS, после чего на место прибыла полиция.

Некоторые заложники сумели убежать из здания через крышу и пожарную лестницу.

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