Уникальный случай в Уральском полку Нацгвардии

В воинской части 5517 РгК "Батыс" не припомнят такого случая, когда у них служили сразу трое братьев.

В полку Нацгвардии Уральска проходят срочную воинскую службу братья-тройняшки из Актау, передает zakon.kz.

18-летние братья-тройняшки Акарыс, Бекарыс, Жанарыс Зеккеновы были призваны в армию весной этого года. В воинской части 5517 РгК "Батыс" не припомнят такого случая, когда у них служили сразу трое братьев.

С самого рождения братья Зеккеновы всегда вместе. После окончания колледжа Казахстанской современной академии "Болашак" ребят призвали на срочную службу и они попросили не разлучать их. В военкомате пошли им навстречу и определили в одну часть.

Когда тройняшки сдавали психологические тесты — совпали типы. Сами братья к этому уже давно привыкли. В школе у всех были одни оценки и даже девочки им нравились одни и те же.

Одно различие, впрочем, есть: Акарыс выше двух других братьев на четыри сантиметра – 178 против 174. Но это не мешает близнецам показывать идентичные результаты в физической подготовке. Они сами рассказывают, что когда готовились к службе в армии, для этого специально занимались спортом. В итоге продемонстрировали одинаковые показатели в беге на 100 м и 3 км и в подтягивании.

Стоит отметить, что юноши к тому же спортсмены. Акарыс и Бекарыс с девяти лет занимаются в спортивной секции "Каратэ-до". Принимали участие в областных и городских спортивных турнирах, где неоднократно занимали призовые места. А Жанарыс свою очередь является кандидатом мастера спорта по борьбе самбо.

Горжусь тем, что прохожу службу именно здесь. Ведь служба в рядах войск Национальной гвардии, располагающей всеми современными условиям, поможет мне обрести свое достойное место в жизни, - поделился Бекарыс Зеккенов.

В моей практике это первый случай, когда братья-тройняшки проходят у нас службу. До этого приходилось видеть только близнецов. Они с честью и достоинством несут службу по охране общественного порядка и безопасности в Уральске, – говорит заместитель командира батальона воинской части 5517 по воспитательной и социально-правовой работе капитан Дамир Жакенов.

После окончания курсов братья Зеккеновы вернутся в свой родной город Актау. В дальнейшем планируют получать высшее юридическое образование и работать в органах внутренних дел.

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