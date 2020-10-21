Правительство Армении запретило ввоз турецких товаров

Ограничение импорта товаров турецкого происхождения преследует цели безопасности.

Правительство Армении временно запретило импорт турецких товаров, решение вступит в силу 31 декабря, сообщает zakon.kz.

Правительство Республики Армения решением от 20 октября ввело временный запрет на импорт товаров конечного потребления турецкого происхождения. Запрет вступит в силу с 31 декабря 2020 года, - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

Отмечается, что ограничение импорта товаров турецкого происхождения преследует цели безопасности, "учитывая многочисленные подтвержденные факты пособничества и открытой поддержки Турцией военных и террористических действий, развязанных Азербайджаном против Республики Арцах (самоназвание Карабаха – ред.)".

Запретом на импорт товаров турецкого происхождения прекращается финансирование турецкой государственной казны из армянских источников, и в то же время пресекается возможность проникновения возможных угроз в Армению через импорт товаров конечного потребления из враждебно настроенной страны, - говорится в сообщении.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и частично - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.

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