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В Бразилии скончался доброволец, испытывавший вакцину от коронавируса

Пока нет подтвержденной информации о том, получил ли умерший дозу вакцины от коронавируса либо плацебо.

Фото : DPA22 октября 2020, 00:16

В Бразилии скончался участник испытаний вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом, от вызванных инфекцией осложнений, передает zakon.kz со ссылкой на Globo.

Указано, что разработчики вакцины направили Нацагентству итоги расследования, проведенного Международным комитетом по оценке безопасности. При этом нет подтвержденной информации о том, получил ли умерший дозу вакцины от COVID-19 либо плацебо.

В свою очередь источники, близкие к разработчикам вакцины, сообщают, что мужчина получил плацебо, поэтому испытания вакцины в Бразилии продолжатся.

Известно, что умерший доброволец был 28-летним врачом, работавшим в частной клинике Рио-де-Жанейро в отделении интенсивной терапии с пациентами с коронавирусом.

Он принял участие в исследовании вакцины в июле, а в сентябре заболел коронавирусом, а в октябре ему стало хуже. Близкие отмечали, что у него не было сопутствующих заболеваний.


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