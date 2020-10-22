В Алматы в микрорайоне Самал-2 произошел пожар в квартире
По предварительной информации, погиб человек.
Фото : zakon.kz22 октября 2020, 00:41
В Алматы в микрорайоне Самал-2 произошел пожар в квартирном доме, передает корреспондент zakon.kz.
Пожар случился в девятиэтажном доме в квартире на седьмом этаже. Согласно непроверенной информации, при тушении пожара в квартире находились три человека. Двух из них спасли из огня на пожарной лестнице. Погиб человек 1976 г.р.
Для ликвидации огня задействовали четыре пожарные единицы.
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