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В Алматы в микрорайоне Самал-2 произошел пожар в квартире

По предварительной информации, погиб человек.

Фото : zakon.kz22 октября 2020, 00:41

В Алматы в микрорайоне Самал-2 произошел пожар в квартирном доме, передает корреспондент zakon.kz.

Пожар случился в девятиэтажном доме в квартире на седьмом этаже. Согласно непроверенной информации, при тушении пожара в квартире находились три человека. Двух из них спасли из огня на пожарной лестнице. Погиб человек 1976 г.р.

Для ликвидации огня задействовали четыре пожарные единицы.


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