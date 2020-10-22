На МКС снова сломалась система получения кислорода

В ночь на четверг систему получения кислорода Электрон переведут в режим продувки с Земли.

На борту Международной космической станции снова вышла из строя система получения кислорода Электрон-ВМ. Экипаж разобрал ее для ремонта, передает zakon.kz со ссылкой на Korrespondent.

Так, российский космонавт Сергей Рыжиков сообщил о проблемах с использованием системы. Согласно указаниям наземных специалистов, экипажу предстоит снять корпус аппарата и вручную обследовать систему.

В 3:40 он (Электрон – ред.) будет переведен в режим продувки с Земли, - сказал представитель ЦУПа.

Вечером 19 октября российские космонавты уже сообщали о неполадках в работе системы получения кислорода Электрон. По словам космонавта Анатолия Иванишина, неполадки были вызваны тем, что в системе закончилась вода. Во вторник, 20 октября, в Роскосмосе сообщили, что были устранены все технические неполадки, возникшие в ночь с понедельника на вторник.

Система Электрон располагается на российском сегменте МКС в модуле Звезда. Во время ее починки работала дублирующая система в американском сегменте станции. Как заверили в Роскосмосе, ситуация не представляла опасности для экипажа.

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