Трамп заявил, что США примут меры против Китая

Президент США также обвинил своего противника на американских президентских выборах Джозефа Байдена в том, что он жертвует национальными интересами в угоду Пекину.

Соединенные Штаты намерены принимать меры против Китая, считая его виновным в распространении нового коронавируса в мире, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

С таким заявлением выступил на предвыборной встрече со сторонниками в Белом доме президент США Дональд Трамп. Запись этого мероприятия, организованного по инициативе телевещательной группы Sinclair, была выпущена в эфир в среду вечером. Встреча прошла днем ранее.

Что вы будете делать с Китаем?" - спросил у главы администрации США ведущий дискуссии. "Мы много чего сделаем с Китаем. То, что они с нами учинили, - это позор", - ответил Трамп. Он отказался уточнить, какие именно шаги планирует делать Вашингтон. "Мы много чего будем делать в отношении Китая", - повторил президент. "То, что они учинили с этой страной, с этим миром... Вы сидите в маске из-за Китая, - считает американский лидер.

Республиканец Трамп также обвинил своего противника на нынешних американских президентских выборах Джозефа Байдена в том, что он жертвует национальными интересами в угоду Пекину.

Байден куплен Китаем. Байден принял $1,5 млрд под управление своего сына <...>. Байден - слабак, когда дело касается Китая. Байден был слабаком, когда дело касается Китая, с самого начала, - утверждал президент.

Конфронтация между Пекином и Вашингтоном усилилась в условиях пандемии. Трамп ранее неоднократно заявлял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии. Вашингтон обвиняет Пекин в сокрытии информации о происхождении нового коронавируса и масштабах распространения инфекции. В свою очередь заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн ранее подчеркивал, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".

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