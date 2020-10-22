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МИД Армении назвал единственный путь решения проблемы Карабаха

Второй этап переговоров в Карабахе, вступивший в силу в ночь на 18 октября, снова оказался сорван.

Фото : РБК22 октября 2020, 07:45

Проблему Нагорного Карабаха можно решить только мирным путем, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом говорится в заявлении МИД Армении, опубликованном на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что МИД Азербайджана "выступил с манипулятивным заявлением, в котором делается попытка преподнести позицию Азербайджана и Турции, отвергающих мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, как подход армянской стороны".

Постоянно выступая с позиций, исключающих военное урегулирование конфликта, мы еще раз подчеркиваем, что нагорно-карабахский конфликт может быть урегулирован исключительно мирным путем в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ — формата, имеющего международный мандат, — говорится в заявлении.

Второй этап переговоров в Карабахе, вступивший в силу в ночь на 18 октября, снова оказался сорван — Баку и Ереван продолжили атаки и обвинения друг друга в наступательных операциях.

Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе произошла 27 сентября. Баку и Ереван, оспаривающие принадлежность региона, возложили ответственность за обострение конфликта друг на друга.


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