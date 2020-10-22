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Число выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 105 385

Еще 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

Фото : zakon.kz.22 октября 2020, 08:16

В Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Алматы - 7,
в Актюбинской области - 1,
в Атырауской области - 3,
в Карагандинской области - 7,
в Костанайской области - 48,
в Мангистауской области - 5,
в Павлодарской области - 1,
в Северо-Казахстанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 105 385 человек от COVID-19.


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