Число выздоровевших от COVID-19 в Казахстане достигло 105 385

Еще 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции.

В Казахстане 84 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, сообщает zakon.kz.

в городе Алматы - 7,

в Актюбинской области - 1,

в Атырауской области - 3,

в Карагандинской области - 7,

в Костанайской области - 48,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 1,

в Северо-Казахстанской области - 12.

Всего в стране выздоровели – 105 385 человек от COVID-19.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!