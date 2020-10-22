92,7 млн долларов составила сумма экспорта агропромышленной продукции Жетысу

К концу года объем валовой продукции сельского хозяйства составит 894 млрд.

В Алматинской области потребность населения в основных продуктах питания закрывается собственным производством, сообщает zakon.kz.

А по итогам 9 месяцев текущего года, возросло количество экспортируемой продукции. Такие данные на 62-ой онлайн-сессии областного маслихата, озвучил аким области Амандык Баталов.

Отметил глава области, что с начала года в эксплуатацию введены шесть молочно-товарных ферм на 1084 голов и три откормочные площадки на 550 голов. А численность поголовья скота и птицы возросла в среднем на 6,2%, объемы производства мяса и молока увеличились на 3,6%.

Сегодня, в регионе действует всего 82 МТФ на 25,7 тысяч голов и 106 откормплощадок, вместимостью до 70,2 тысяч голов, за счет этого загруженность молзаводов достигла 80%, мясоперерабатывающих предприятий – 66%. Иными словами, потребность населения области в основных продуктах питания закрывается собственным производством, также растет экспорт. По итогам 9 месяцев, сумма экспортированной продукции АПК составила на 92,7 млн. долларов США с ростом на 33%. Увеличился экспорт молочной продукции, кондитерских изделий, мяса и мясных субпродуктов, филе рыбы, экспортировано 3195 тонн мяса всех видов, - подчеркнул Амандык Баталов.

Подчеркнул он также, что к концу года объем валовой продукции сельского хозяйства составит 894 млрд. тенге с ростом на 2,2%, производительность труда достигнет 2,3 млн. тенге.

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