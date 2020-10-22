Глава Нацразведки США обвинил РФ и Иран в попытке вмешаться в выборы

По его словам, к России и Ирану попала информация о регистрации американских избирателей.

Россия и Иран предприняли попытку вмешаться в ход выборов в США, заявил на пресс-конференции глава Национальной разведки Джон Рэтклифф, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы подтвердили, что Иран и отдельно от него Россия получили некоторую информацию о регистрации избирателей", — сказал он. Рэтклифф считает, что иностранные действующие лица могут использовать эту информацию для передачи избирателям дезинформации, чтобы "посеять хаос и подорвать доверие.

Глава Нацразведки обратился к американцам с призывом "не допустить, чтобы эти усилия принесли желаемый эффект".

общественных беспорядков и нанесения ущерба президенту [Дональду] Трампу». По его словам, представители Ирана также распространяли видео о мошенническом голосовании.

Это видео и любые утверждения о якобы фальшивых бюллетенях не соответствуют действительности, — заявил он.

По словам Рэтклиффа, представители ведомства не видели подобных действий со стороны России, но знают, что она "получила некоторую информацию об избирателях, как и в 2016 году". "Мы готовы к возможности действий со стороны этих [стран], враждебных демократии", — заверил глава Нацразведки.

Business Insider отмечает, что за несколько минут до выступления Рэтклиффа газета Washington Post опубликовала материал, где говорится, что власти США пришли к выводу, что Иран ответственен за рассылку электронных писем с угрозами, которые на этой неделе получили избиратели — сторонники демократов. В письмах утверждалось, что их авторы связаны с правым движением Proud Boys («Гордые парни»), которое поддерживает Трампа.

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