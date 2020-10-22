Алматинская область планирует покрыть 70% потребности страны в белом сахаре

По словам акима области, посевы сельскохозяйственных культур увеличены на семь тысяч га.

50 тысяч тонн сахарного песка будет произведено в Алматинской области в этом году, сообщает zakon.kz.

46,1 млрд.тенге выделено в текущем году на поддержку сельского хозяйства Алматинской области, из них 40,6 млрд.тенге – субсилии. Об этом, в ходе очередной сессии маслихата региона в режиме онлайн, сообщил аким области Амандык Баталов.

По словам акима области, посевы сельскохозяйственных культур увеличены на семь тысяч га и общая площадь достигла 969 тысяч гектаров. Среди которых, площадь сахарной свеклы составила 16 тыс. га, кукурузы-87 тыс. га, посеяно 1,2 тыс. га нового сада.

На сегодняшний день завершена уборка урожая, собрано 794 тыс. тонн зерна, порядка 1,9 млн. тонн. овощей и картофеля, около 133 тыс. тонн фруктов. Планируем собрать 500 тыс. тонн сахарной свеклы, из которой будет произведено 50 тыс. тонн белого сахара, - отметил Амандык Баталов.

Следует подчеркнуть, что совместно с инвесторами проводится модернизация сахарных заводов для переработки тростникового сырца, что позволит обеспечить их круглогодичную загрузку. К 2023 году регион планирует покрыть около 70% потребности страны в сахаре.

Остановился глава региона и на восстановлении ирригационных систем, на которые выделено 5,1 млрд. тенге, в том числе из местного бюджета – 1,5 млрд.тенге, 3,6 млрд.тенге - в рамках Дорожной карты занятости, за счет этих средств проводится капитальный ремонт 12 объектов.

За счет Исламского банка развития ведется реконструкция оросительных сетей в Ескельдинском и Аксуском районах, за счет республиканского бюджета - в 10 районах. Всего в текущем году будет восстановлено порядка 20 тысяч гектаров орошаемых земель, - говорит Амандык Баталов.

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