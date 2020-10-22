"Союз МС-16" успешно приземлился в Казахстане

За состоянием здоровья членов экипажа будут наблюдать врачи.

Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа с МКС вернулся на Землю. Корабль приземлился в Казахстане, сообщает zakon.kz.

По информации Коммерсанта, на борту корабля находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер ("Роскосмос"), а также Крис Кэссиди (NASA).

Сегодня же Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера доставят спецбортом на аэродром Чкаловский (Московская область). В течение нескольких недель они будут находиться в комплексе предстартовой подготовки и послеполетной реабилитации космонавтов в Звездном городке. За состоянием здоровья российских членов экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-16" будут наблюдать врачи,— говорится в сообщении "Роскосмоса".

Как уточнили в госкорпорации, в 05:00 мск (08.00 по времени Нур-Султана) штатно прошла команда на включение двигателя корабля на торможение, он проработал более 4,5 минут. После "Союз МС-16" разделился на 3 отсека: бытовой, спускаемый аппарат (с экипажем) и приборно-агрегатный.

Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и Крис Кэссиди находились на МКС с 9 апреля. Сейчас на борту МКС продолжает работу экипаж 64-й экспедиции: космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков ("Роскосмос") и Кэтлин Рубинс (NASA). Несколько дней назад стало известно об утечке в российском сегменте МКС. Полностью заделать место утечки экипаж сможет только после посадки "Союза".

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