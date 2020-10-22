Найденный советский артефакт удивил иностранцев

Поляк нашел тракторную шину, произведенную в СССР.

В Польше мужчина нашел тракторную шину, произведенную в СССР, и опубликовал ее фотографию в социальных сетях, сообщает zakon.kz.

По информации Lenta.ru в комментариях многие удивились его находке и превратили зарубежный артефакт в объект для шуток.

Ты даже не знаешь, насколько тебе повезло, — пошутил один из комментаторов, сделав отсылку к песне Back in USSR ("Назад в СССР") группы The Beatles.

Что произведенную в Советском Союзе шину нельзя называть "своей": вместо этого они посоветовали использовать слово "наша". "Сделана для всех нас!" — написал другой комментатор.

Некоторым показалось забавным, что надпись Made in USSR ("Сделано в СССР") на шине была сделана на английском языке, несмотря на то, что торговых отношений между странами двух блоков практически не было.

Я в замешательстве. Зачем писать это на английском, если вы не торгуете с остальным миром? — задался вопросом один из комментаторов.

При этом некоторых находка автора поста не удивила. Один из пользователей рассказал, что его дедушка до сих пор использует шины, сделанные в Югославии, а другой отметил, что шины его велосипеда были сделаны в Чехословакии.

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