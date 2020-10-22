Качался пол: мощные взрывы напугали жителей Усть-Каменогорска

Как выяснилось позже, это были запланированные взрывные работы.

Вечером 21 октября в Усть-Каменогорске прогремели взрывы, передает zakon.kz.

Как сообщают местные СМИ, сильнее всего ощутили взрывы жители КШТ и 19-го микрорайона. Во дворах у машин сработали сигнализации, а в домах на КШТ качался пол. Но и жители других районов города слышали громкий хлопок, как при взрыве.

Как выяснилось позже, это были запланированные взрывные работы. Они связаны со строительством инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генплана 25-го района Усть-Каменогорска и проведением внутриквартальных сетей водоснабжения.

При этом СМИ отметили, что оповещения о "громких" работах не поступало.

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