Качался пол: мощные взрывы напугали жителей Усть-Каменогорска
Как выяснилось позже, это были запланированные взрывные работы.
Фото : yk-news.kz22 октября 2020, 09:26
Вечером 21 октября в Усть-Каменогорске прогремели взрывы, передает zakon.kz.
Как сообщают местные СМИ, сильнее всего ощутили взрывы жители КШТ и 19-го микрорайона. Во дворах у машин сработали сигнализации, а в домах на КШТ качался пол. Но и жители других районов города слышали громкий хлопок, как при взрыве.
Как выяснилось позже, это были запланированные взрывные работы. Они связаны со строительством инженерно-коммуникационной инфраструктуры и генплана 25-го района Усть-Каменогорска и проведением внутриквартальных сетей водоснабжения.
При этом СМИ отметили, что оповещения о "громких" работах не поступало.
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