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Опубликованы данные по умершим за сутки от коронавируса и пневмонии

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 716 человека.

Фото : ohoje.com22 октября 2020, 09:33

В Казахстане за сутки скончались три человека от коронавируса или два человека от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 716 человека, среди которых 177 детей. В стационарах находится – 2 118 пациент, на амбулаторном уровне – 598.

101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.


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