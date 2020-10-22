Опубликованы данные по умершим за сутки от коронавируса и пневмонии

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 716 человека.

В Казахстане за сутки скончались три человека от коронавируса или два человека от пневмонии, сообщает zakon.kz.

На данный момент лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 2 716 человека, среди которых 177 детей. В стационарах находится – 2 118 пациент, на амбулаторном уровне – 598.

101 человек находятся в тяжелом состоянии, 10 – крайней степени тяжести, 15 - на аппаратах ИВЛ, - сообщили в министерстве здравоохранения.

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