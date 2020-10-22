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В актюбинском филиале СК "Фармация" выявили нарушения

Возникли сомнения касательно реального наличия двухмесячных лекарственных запасов для 4-х западных регионов.

Фото : Департамент Антикоррупционной службы22 октября 2020, 09:36

Актюбинскую область посетили директор Департамента партнерства Агентства РК по противодействию коррупции Р. Медетов и замглавы Республиканской Специальной мониторинговой группы при Агентстве (СМГ) Р. Гасанов. Во время мониторинга на складе ТОО "СК-Фармация" были выявлены нарушения, передает zakon.kz.

Результаты мониторинга вновь привлекли внимание к единому дистрибьютору по закупу лекарств тем, что уровень готовности хабов СК "Фармация" ко второй волне Covid-19 вызывает сомнения. Сотрудники нашумевшей организации по закупу лекарств не смогли предоставить четкие сведения ни о количестве медикаментов, ни о наличии противовирусного препарата "Авифовир", - сказано в сообщении Департамента Антикоррупционной службы по Актюбинской области.

Представитель актюбинского филиала "СК Фармации" Нурлан Жубанышев заявил, что многие препараты уже находятся в больницах. Но на вопрос, когда и куда была осуществлена последняя поставка и в каком объеме, точно ответить не смог. Поэтому у общественников возникли сомнения касательно реального наличия двухмесячных лекарственных запасов для 4-х западных регионов (Актобе, Уральск, Атырау, Актау).


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