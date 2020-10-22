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В 347 пунктах Алматинской области проводят ремонт дорог

На это выделено 61,7 млрд тенге.

Фото : alau.kz22 октября 2020, 09:43

В 347 населенных пунктах Алматинской области производят ремонт автомобильных дорог, сообщает zakon.kz.

Благодаря программе "Нұрлы жол", значительно вырос транзитный потенциал области, улучшилось качество автомобильных дорог. К концу года уровень дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 84%. Об этом сообщил аким области Амандык Баталов, на отчетной встрече с депутатами областного маслихата.

Хорошей новостью для жителей региона, стало то что, уже в 2021 году завершатся строительство и реконструкция республиканских дорог "Талдыкорган – Усть-Каменогорск", "Ушарал - Достык", "Курты - Бурылбайтал" и "Узынагаш - Отар".

В текущем году на строительство и ремонт дорог местного значения выделено 61,7 млрд тенге с учетом Дорожной карты занятости (19,7 млрд тенге). За счет этих средств проводится реконструкция 18 км дороги "Алматы–Усть–Каменогорск–Лепсы–Актогай", 28 км дороги "Сарыозек-Хоргос-Когалы-Коксу-Карабулак", 1,8 км дороги "Обход г.Талхиз" Талгарского района и другие.

Мы должны ремонтировать дороги не только в городах и областных центрах, но и особое внимание нужно уделить внутрипоселковым дорогам. В этом году ремонтом будут охвачены дороги 347 населенных пунктов региона, - сказал Амандык Баталов.


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