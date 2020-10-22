153 казахстанца прилетели из-за границы без ПЦР-справок

Они прибыли из ОАЭ, Турции, Украины, Беларуси, России.

Ночью 22 октября в Казахстан прибыло 10 международных авиарейсов, сообщает zakon.kz.

На рейсах было 1383 пассажиров, в том числе со справками - 1230, без справок - 153 граждан Казахстана.

Из них:

в Нур-Султан - 3 рейса, 398 пассажиров, со справками - 361, без справок - 37;

в Алматы - 6 рейсов, 899 пассажиров, со справками - 783, без справок - 116;

в Шымкент - 1 рейс, 86 пассажиров, со справками - 86

По информации главного государственного санитарного врача на транспорте Садвакаса Байгабулова, прибывшие казахстанцы без справок помещены в карантинные стационары для сдачи ПЦР анализа (бесплатно) в городах Нур-Султан и Алматы.

Результаты ПЦР граждане Казахстана, помещенные на карантин, получают по истечении 5-6 часов с момента сдачи анализа.

Пассажиры прибыли международными авиарейсами из ОАЭ, Турции, Украины, Беларуси, России.

Справка о прохождении ПЦР анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе (на смартфоне).

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