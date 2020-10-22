Горячие новости
Читайте также

Заседание Нацсовета общественного доверия с участием Токаева. Онлайн

Члены совета обсудят вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей и др.

Фото : Берик Уали22 октября 2020, 10:51

Стартовало четвертое заседание Национального совета общественного доверия, передает zakon.kz.

В заседании принимает участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

На повестке: вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей, поддержкой людей с особыми потребностями и др.

Предлагаем онлайн-трансляцию заседания.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты