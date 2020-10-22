Заседание Нацсовета общественного доверия с участием Токаева. Онлайн
Члены совета обсудят вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей и др.
Фото : Берик Уали22 октября 2020, 10:51
Стартовало четвертое заседание Национального совета общественного доверия, передает zakon.kz.
В заседании принимает участие Президент РК Касым-Жомарт Токаев.
На повестке: вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей, поддержкой людей с особыми потребностями и др.
Предлагаем онлайн-трансляцию заседания.
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