Стартовали Fortовые дни: успейте разбить проценты

Только в период с 19 по 31 октября 2020 года клиенты банка могут получить потребительский кредит до семи миллионов тенге на любые цели со скидкой до 5%.

Эмоции от исполнения желаний, достижения поставленных целей не сравнить ни с чем. Особенно, когда речь идет о шопинге. Сделать покупку того, о чем мечтаешь, и при этом сэкономить, хотел бы каждый. И теперь у казахстанцев есть такая возможность, передает zakon.kz.

Каждый из нас мечтает о чем-то: любви, счастье, достатке. Это в глобальном смысле. В то же время, нередко наши мечты имеют конкретный характер – новый смартфон, шкаф, электродуховка, автомобиль, драгоценности в подарок любимым, и в этом случае мечту можно легко воплотить в реальность. А если нужной суммы нет под рукой, покупки легко совершить, взяв кредит. Тем более, что сейчас делать это стало выгоднее.

ForteBank запустил специальное предложение - Fortовые дни, снизив ставку на 5% для потребительских кредитов.

Приобрести необходимую бытовую технику, мебель, автомобиль, начать ремонт в квартире можно прямо сейчас!

Только в период с 19 по 31 октября 2020 года клиенты банка могут получить потребительский кредит до семи миллионов тенге на любые цели со скидкой до 5 процентов.

Благодаря спецпредложению клиенты банка экономят значительную сумму при получении кредита и получают возможность взять кредит со сниженной ставкой.

Для того, чтобы оформить заем, нужно подать заявку онлайн, заполнив на сайте банка анкету. Клиенту необходимо предоставить всего один документ – удостоверение личности.

Закрыть кредит досрочно можно без штрафов и в любое время в мобильном приложении без посещения отделения или через кассу банка.

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