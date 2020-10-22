НОК Казахстана и сайт "Kundelik.kz" запускают совместный проект по школьной физкультуре

Основная идея проекта напрямую связана с актуальными условиями по всему миру - удаленная система образования стала частью жизни учеников и их родителей.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана и сайт "kundelik.kz" объявляют о запуске совместного проекта, направленного на физическое воспитание и популяризацию здорового образа жизни среди школьников, сообщает Olympic.kz.

Стратегическое соглашение о сотрудничестве подписали генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков и генеральный директор ТОО "Күнделік" Мухтар Ильясов.

Основная идея проекта напрямую связана с актуальными условиями по всему миру - удаленная система образования стала частью жизни учеников и их родителей. Также в онлайн-пространство перенесено и проведение уроков по физической культуре.

Сегодня, в период современных реалий, особенно важно поддерживать физическое здоровье как нас самих, так и наших детей. С учетом удаленных занятий подрастающее поколение еще чаще проводит время за мониторами. При этом физическая активность буквально сводится к минимуму, что влияет на полноценное развитие ребенка. Поэтому Национальный Олимпийский комитет Казахстана и наши олимпийцы предлагают практическую помощь в проведении уроков физкультуры, которые по сути являются первым шагом в карьере любого спортсмена. Мы часто говорим, что чемпионы родом из детства, так что решение запустить подобный проект, направленный на общее развитие физического здоровья детей, является ответственным шагом. Благодарим kundelik.kz за поддержку нашей инициативы и надеемся, что совместный проект найдет отклик не только среди школьников, но и среди учителей физической культуры всей страны, - говорит генеральный секретарь Национального Олимпийского комитета Казахстана Андрей Крюков.

Проект включает в себя видеоуроки по физической культуре, в которых принимаютучастие лучшие спортсмены Казахстана. Для разработки специальных уроков привлечены профессиональные методисты с многолетним опытом работы в системе образование, учителя физической культуры, которые уже на протяжении многих лет непосредственно работают с детьми в общеобразовательных школах.

Мы очень рады стратегическому партнерству с Национальным Олимпийским комитетом Республики Казахстан и приложим все усилия для популяризации физической культуры и широкого распространения спортивного медиа-контента в нашей стране. Казахстан по праву гордится достижениями наших спортсменов на мировых аренах и на наш взгляд важно предоставлять эту информацию молодому поколению - учащимся всех школ Казахстана посредством современных креативных технологий. Совместно с НОК работаем над публикацией серии видеоуроков на казахском и русском языках посвященных важности развития физической культуры для каждого молодого гражданина, современным методикам преподавания как уроков физкультуры, так и специализированных тренировок по различным видам спорта, рассказывать о жизненном пути и успехах наших уважаемых чемпионов, - говорит генеральный директор ТОО "Күнделік" Мухтар Ильясов.

Первый этап стартует со второй учебной четверти. В этот период ведущие казахстанские спортсмены под руководством опытных педагогов, разработавших с учетом возрастных и гендерных особенностей детей программу, наглядно продемонстрируют серию обучающих уроков.

Следующий этап намечен на третью и четвертую четверти учебного года. На этойстадии сделан акцент на специализированные тренировки по различным олимпийским видам спорта.

Безусловно, именитые спортсмены являются яркими примерами для детей, и титулованные атлеты с большим энтузиазмом восприняли свое участие в данном проекте. Олимпийцы готовы помогатьдетям сохранить активность во время дистанционного обучения, оказать практическую помощь учителям физкультурыи вносить свой вклад в будущее казахстанского спорта.

Национальный Олимпийский комитет Казахстана в рамках реализации проекта уделяет большое внимание вовлеченности детей к этим урокам и специально для мотивации учащихся предусмотрели различные конкурсы и активности. У школьников будет возможность выиграть уникальные подарки от олимпийской семьи Казахстана. Помимо этого, на протяжении текущего учебного года пройдут вебинарыведущих спортсменов страны, на которых они расскажут о своих формулах успеха.

Все видеоуроки будут доступны на образовательной платформе kundelik.kz и Youtube-канале Национального Олимпийского комитета Казахстана.





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