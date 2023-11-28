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16 дополнительных автобусов по проекту "Школьный автобус" выделят Наурызбайскому району Алматы

16 дополнительных автобусов по проекту "Школьный автобус" выделят Наурызбайскому району Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Наурызбайском районе Алматы в рамках проекта "Школьный автобус" стали курсировать 27 автобусов. Они ежедневно перевозят 2400 учеников.

"С января 2024 года будут выделены дополнительно 16 автобусов на 1000 детей. Общий охват составит около 3400 детей", – сообщила аким Наурызбайского района Назира Тогизбаева на брифинге РСК.

16 дополнительных автобусов по проекту

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Также аким отметила, что 1 июня этого года по поручению главы государства в Наурызбайском районе был открыт многопрофильный центр инновационного творчества.

"Главная задача – чтобы наши дети получили самое лучшее. Новый центр специально открыт в шаговой доступности к школам и оснащен образовательными технологиями цифровизации по самым высоким стандартам. В данное время охват составляет 2200 детей", – рассказала она.

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