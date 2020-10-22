Курс доллара вырос на торгах

Доллар подорожал на 0,81 тенге.

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) на утренних торгах торгах по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс евро составил 428,77 тенге, поднявшись на 0,81 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 428-429,5 тенге, евро - 507-509,5 тенге, рос. рубль - 5,53-5,58 тенге.

Между тем мировые цены на нефть продолжают снижаться на торгах 22 октября.

Так, декабрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,77%, составив $39,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре уменьшились на 0,62% — до $41,47 за баррель.

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