В Мангистауской области начнут смягчать карантин

Откроют кинотеатры.

Главный санитарный врач Мангистауской области подписал постановление о поэтапном смягчении карантина, передает zakon.kz.

Поэтапное смягчение карантинного режима начнется с 00.00 часов 23 октября.

Будет разрешена работа объектов общественного питания с летней площадкой, работающих на открытом воздухе, а также внутри помещения, при условии не более 30 посадочных мест, без коллективных мероприятий, время работы до 30 посадочных мест.

Будет продлен режим работы отдельно стоящих крупных продовольственных магазинов (супермаркеты, гипермаркеты) до 22.00 часов.

Общественный транспорт будет работать с 6 утра до 20.00 часов, с увеличением количества общественного транспорта, с интервалом не более 5 минут

Будет разрешена деятельность религиозных объектов, без проведения коллективных мероприятий.

Разрешать деятельность спортобъектов (индивидуальных групповых тренировок)фитнес-центров, тренажерных залов, при условии организации площади не менее 5 кв.м. на одного посетителя, и не более 30% от общей вместимости.

Будет разрешена работа дежурных групп в детских дошкольных организациях, не более 15 человек в группе.

С 24 октября будет разрешена работа ТРЦ и ТД площадью более 500 кв.м., за исключением продуктовых магазинов и аптек, находящихся в них. Работать они будут в будние дни до 22.00 часов, по субботам до 17.00 часов, воскресенье - выходной.

С 26 октября будет разрешена работа кинотеатров, расположенных в ТРЦ, отдельно стоящих зданиях, с заполняемостью не более 30%. В будни - до 22.00 часов, по субботам - до 17.00 часов, воскресенье - выходной.

При этом будет запрещено дополнительное обучение (кружки, дополнительные занятия) в детских дошкольных организациях.

И параллельно будет усилено патрулирование полицией на выявление массовых семейных мероприятий и общественного транспорта, перевозящего пассажиров без масок.

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