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В Казахстане нет ни одного региона без экологических проблем - Токаев

Президент заявил о проведении полномасштабной экологической ревизии.

Фото : ekaraganda.kz22 октября 2020, 12:28

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял вопрос экологии на заседании Национального совета общественного доверия, передает корреспондент zakon.kz.

В течение этого года мы были свидетелями резонансных фактов варварского отношения людей к окружающей среде и животным. Не случайно в мировом и экологическом антирейтинге Казахстан, к сожалению, занимает лидирующие позиции. В нашей стране нет ни одного региона, не имеющего экологических проблем. Считаю, что сложившаяся ситуация - это сигнал тревоги, призывающий нас к самым решительным действиям. Предстоит провести полномасштабную экологическую ревизию, чтобы сформировать в обществе новую экологическую культуру, - сказал глава государства.

Кроме того, он отметил, что необходимо активно развивать экологический туризм, в том числе и на особо охраняемых территориях. В частности, внедрить постоянную практику обсуждения с общественность мастер-планов развития государственных национальных природных парков.

Тамила Языкова, Нур-Султан


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