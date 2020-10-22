Четыре северных региона обзавелись новыми передвижными медкомплексами

До 23 октября текущего года регионам Казахстана будут поставлены 100 единиц ПМК.

Сельским медицинским организациям четырех северных регионов Казахстана вручили передвижные медицинские комплексы, оснащенные самыми современными технологиями, передает zakon.kz.

Сегодня, во главе с заместителем премьер-министра Казахстана Ералы Тугжановым, состоялось торжественное вручение 24 передвижных медицинских комплексов (далее – ПМК) отечественного производства работникам районных больниц четырем северных регионов страны, сообщается на сайте премьер-министра.

В приветственном слове вице-премьер Тугжанов от имени главы государства и правительства выразил искренние слова благодарности всем медицинским работникам страны за их самоотверженный труд. Особо подчеркнул, что для оказания качественной медицинской помощи руководством страны приняты меры по оснащению больниц современными медицинскими оборудованиями.

ПМК создан на базе автомобиля отечественного производства и предназначен для широкого спектра обследования здоровья граждан в выездных условиях. Комплекс состоит из 7 специализированных кабинетов, оснащенных цифровым оборудованием: кабинет общего приема, зона врача общей практики, зона приема анализов, аптечный пункт, тесты функциональной диагностики, кабинет акушер-гинеколога, кабинет лучевой диагностики.

В медицинском мобильном центре установлена специальная свинцовая комната, в которой можно делать рентген и флюорографию с безопасностью для окружающих. Очень важно, что система снабжена инфраструктурной системой для тех, кто нуждается в посторонней помощи - пандус-лифт делает доступным прием людей с ограниченными возможностями.

Данные комплексы позволяют оказывать медицинские услуги на самом высоком уровне в сельских округах, находящихся на расстоянии более 100 км от районных центров.

До 23 октября текущего года регионам Казахстана будут поставлены 100 единиц ПМК.

Медицинские сотрудники выразили благодарность за всестороннюю поддержку от государства. Подчеркнув, что благодаря подобным комплексам, медики смогут оказывать качественную помощь жителям сел, улучшая здоровье и продолжительность жизни граждан Казахстана.

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