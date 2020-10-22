Казахстан до сих пор не завершил ратификацию Конвенции о правах инвалидов

Существующих мер недостаточно для удовлетворения нужд людей с особыми потребностями.

Завершить процедуру ратификации факультативного протокола Конвенции о правах инвалидов, которую Казахстан принял пять лет, назад поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на НСОД, передает корреспондент zakon.kz.

Токаев отметил, что поддержка людей с особыми потребностями имеет важное значение.

Государство начало уделять значительное внимание вопросам инклюзивного образования, созданию безбарьерной среды, обеспечению инфраструктурной доступности и расширению возможностей по трудоустройству для таких лиц, - сказал президент.

При этом он добавил, что несмотря на предпринимаемые меры, их все же недостаточно для удовлетворения нужд людей с особыми потребностями.

Здесь требуется более системная, последовательная работа правительства и акимов. Следует предусмотреть нормы государственного стимулирования участия предприятий, организаций в обеспечении жизнедеятельности лиц с особыми потребностями. Полагаю, что до 2022 года необходимо завершить процедуру ратификации факультативного протокола Конвенции о правах инвалидов, который Казахстан принял пять лет назад, - заключил глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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