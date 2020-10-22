Благосостояние казахстанцев, а не рейтинги: эксперт оценил инициативы НСОД

Это очень важно и должно поменять в принципе всю систему государственного планирования и оценки эффективности работы госслужащих - Шибутов.

Председатель Попечительского совета Общественного фонда "Транспаренси Казахстан", политолог и член НСОД Марат Шибутов дал оценку заседанию совета с участием президента Касым-Жомарта Токаева, передает zakon.kz.

В частности Шибутов отметил акцент главы государства на новых подходах к социальной и политической сфере.

В основе всех показателей должны быть не международные рейтинги, а благосостояние граждан. Это очень важно и должно поменять в принципе всю систему государственного планирования и оценки эффективности работы госслужащих В частности это касается программы развития территорий и соответствующей отчетности акимов, - отметил он.

Также он высказался об инициативе по повышению доли женщин в руководящих органах и компаниях с государственным участием до 30%.

Было принято мое предложение, считаю что это очень хорошая инициатива. Это заставит все компании внедрять программы по повышению квалификации и по продвижению женщин. Это в целом усилит их роль в корпоративном секторе. Вслед за этим подтянется за государством и частный сектор. Вкупе с тем, что будут ратифицироваться две конвенции по детям и по людям с особыми потребностями - это большой прогресс, - заключил он.

22 октября состоялось заседание Национального совета общественного доверия. На повестке были вопросы, связанные с реформой государственного управления, решением социальных и экологических проблем, защитой прав детей, поддержкой людей с особыми потребностями, трудовыми мигрантами и другие.

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