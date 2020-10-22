Вылетающих из-за границы домой казахстанцев не пустят в самолет без ПЦР-справки

Все летящие из-за границы пассажиры, в том числе казахстанцы, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы.

Главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов прокомментировал дополнительные карантинные ограничения на международных авиарейсах, передает zakon.kz.

Он напомнил, что с 26 октября все пассажиры, в том числе казахстанцы, прибывающие международными авиарейсами в Казахстан, должны иметь справку о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее 72 часов на момент пересечения госграницы.

Следует отметить, что дети до 5 лет освобождаются от справок ПЦР анализа. В этой связи, Казахстанцы планирующие перелеты в зарубежье или находящиеся сейчас за границей, должны учесть эти требования, - сообщил Байгабулов.

Справка о прохождении ПЦР-анализа действительна как на бумажном, так и электронном носителе (достаточно на смартфоне).

Он дополнил, что в случае отсутствия ПЦР-справки, казахстанцев не пустят на борт самолета из аэропорта вылета.

Решение об обязательном наличии ПЦР-справки у прилетающих из-за границы казахстанцев было принято на МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

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