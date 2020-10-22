Штрафов и налогов на 235 млн тенге собрали с астанчан

Исполнено 15 153 материалов по штрафам и налогам.

Столичные судоисполнители отчитались об итогах рейдов по взысканию долгов по алиментам, налогам, штрафам, передает zakon.kz.

За период проведения рейдовых мероприятий "Борышкер" в городе Нур-Султане судебными исполнителями водворены на специализированную штрафную стоянку более 30 автомашин по взысканию алиментных платежей, налоговой задолженности и по взысканию штрафов по постановлениям уполномоченного органа. За этот период мероприятия судебными исполнителями исполнено 15 153 материалов по штрафам и налогам, на сумму 234 506 505 тенге, - сказано в сообщении пресс-службы РП ЧСИ Нур-Султана.

Сумма долга алиментщиков, у которых изъяли авто, 31 121 450 тенге.

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