Мужчин-проституток задержали в Нур-Султане 

На территории столицы проводится оперативно-профилактическое мероприятие "Стоп-трафик".

В Нур-Султане задержали мужчин-проституток, сообщает zakon.kz.

В ходе рейда за совершение преступления предусмотренного ст. 309 ч.1 УК РК ("Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество") была задержана женщина, которая из корыстных побуждений свела клиента с девушкой легкого поведения за денежные вознаграждения за 8000 тенге, - сообщили в пресс-службе ДП г.Нур-Султана.

Также, в рамках ОПМ "Стоп-трафик" задержана администратор сауны по ул. Балкантау. Пользуясь своими полномочиями, она свела клиента с девушками, предоставляющими интим услуги за денежное вознаграждение в сумме 50.000 тенге.

Кроме того, в квартирах и коттеджах установлены массажные СПА- салоны. Под прикрытием боди массажа салоны оказывали интимные услуги, среди которых выявлялись лица недостигшие совершеннолетнего возраста, а также задержаны мужчины, оказывающие интимные услуги за 30 тысяч тенге.

По информации полиции в результате проведенных оперативно-профилактических мероприятий в полицию доставлено 69 девушек и 10 мужчин, предоставляющие услуги интима и боди массажа, 11 администраторов притонов и СПА-салонов.

Доставленные лица и владельцы, сдавшие в аренду квартиры и коттеджи, понесли наказание в виде штрафов.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!