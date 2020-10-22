Что предложили члены Нацсовета Токаеву

Сегодня прошло заседание Национального совета общественного доверия.

Что предложили члены Национального совета общественного доверия Касым-Жомарту Токаеву, рассказывает zakon.kz.

Сегодня, 22 октября, прошло заседание Национального совета общественного доверия с участием Президента. Вот что члены рабочих групп предлагают сделать:

- Снизить требования для акимов сел. Кандидатом в акимы может быть человек, достигший 25 лет, он должен жить последние три года в соответствующем регионе, иметь среднее специальное или высшее образование;

- Разделить петиции на три вида: районные, региональные, общенациональные. Чтобы госорганы обратили внимание на петицию, нужно определить необходимое количество подписей. Например, для района - 1000 подписей, области - 10 тысяч, а общенациональный - 100 тысяч подписей. Районные и региональные могут рассматривать маслихаты, а общенациональный должен рассмотреть парламент для принятия закона. Для этого можно организовать общественные слушания;

- Открыть доступ к информации о работе госорганов. Члены Нацсовета считают, что большая часть информации должна быть в открытом доступе, ограничить можно лишь ее часть. К примеру, люди жалуются на то, что до сих пор не знают, как Минздрав потратил деньги, выделенные на борьбу с коронавирусом;

- Рассмотреть возможность использования пенсионных накоплений для получения высшего образования;

- Рассмотреть возможность снижения базовой ставки Национального банка с целью финансирования экономики через банки второго уровня;

- Привлекать выпускников "Болашак" на госслужбу, в нацкомпании для решения стратегических и тактических задач;

- Пересмотреть работу центров "Бақытты отбасы" и "Жануя" по поддержке многодетных матерей. Несмотря на то, что эти центры открылись за счет бюджетных средств и тратятся на них миллионы, они работают только на уровне консультирования;

- Создать сайт, где будут опубликованы имена очередников за жильем. Это нужно, чтобы можно было знать, кто получил жилье по очереди, нет ли фактов коррупции, соблюдается ли очередь;

- Решить вопрос с чистой водой и газификацией в Туркестанской области.

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