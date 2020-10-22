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Карантин ужесточают в одном из городов Казахстана

Поручено ликвидировать стихийные рынки.

Фото : uralsk review22 октября 2020, 15:26

В Уральске вводятся дополнительные ограничительные меры, передает zakon.kz.

Главный санврач Уральска постановил ввести на территории города следующие ограничения:

- Ограничить выход на улицу без крайней необходимости лицам старше 65 лет;
- Запретить проведение сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок в воскресные дни;
- Приостановить работу общественного транспорта в воскресные дни.

Помимо этого акиму Уральска и Управлению полиции города поручено ликвидировать стихийные рынки по адресам:

- ул. Досмухамедова, район рынка "Мирлан";

- ул. Абулхаир хана 155, район ТД "Жайык";

- проспект Н. Назарбаева, район остановки "Юбилейная";

- ул. Курмангазы, район ТД "Школьник";

- проспект Абая 90/2в, район бывшего рынка "Султан";

- 6 микрорайон, напротив ТД "Жеңіс"

- проспект Абулкхаир хана, 155, район "ТД Аяжан" ;

- ул. Курмангазы район рынка Акжол

- улица Гагарина район рынка " Өнім".


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