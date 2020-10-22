Выборы в Казахстане. Онлайн-голосования не будет

Выборы пройдут в традиционном бумажном формате – по бюллетеням.

Выборы в Мажилис и маслихаты пройдут в традиционном бумажном формате – по бюллетеням. Об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РК Берик Имашев, передает корреспондент zakon.kz.

Последняя особенность, мы проводим выборы в условиях пандемии. Мы уже выборы в сенат летом в условиях пандемии проводили, но там у нас по косвенным выборам, поэтому, конечно, немножко было легче проводить. И последнее, с учетом КОВИДа, то я не знаю, откуда этот вопрос поднимается, но выборный процесс регулируется законом "О выборах". И у нас в этом плане никаких там предусмотренных вопросов онлайн-голосования, к нам и по почте поступают вопросы, что многодневное голосование, но в нашем законе такого близко нет, - сказал Имашев.

По его словам, эти выборы будут проводить по привычной системе, по бумажным бюллетеням.

То есть в этом плане для наших избирателей никаких новшеств не будет, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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