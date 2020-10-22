Тактический план Гэтжи на бой с Хабибом случайно попал в Сеть

Бойца "спалил" официальный влог турнира UFC 254.

План Джастина Гэтжи на бой с Хабибом Нурмагомедовым попал в интернет. Его можно увидеть на одном из видео на официальном видеоблоге турнира UFC 254, передает zakon.kz.

24 октября на Бойцовском острове состоится большое событие - турнир UFC 254. В главном бою сойдутся чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец, временный чемпион UFC Джастин Гэтжи. Понятно, что накануне таких событий спортсмены и тренеры обсуждают тактику на предстоящий бой, рисуют схемы на бумаге или других поверхностях, стараясь не показывать их никому из посторонних. Однако, некоторые бойцы, видимо, готовы поделиться секретной информацией со всем миром.

Случайно или нет, но тактический план Джастина Гэтжи на бой с Хабибом Нурмагомедовым попал в кадр официального видеоблога турнира UFC 254. Во встроенном видеоблоге UFC 254 фанаты мельком увидели зеркало в гостиничном номере Гэтжи со словами: "Оставайся в центре!", нацарапанными наверху.

Сообщение, вероятно, отражает тактику американца Гэтжи в октагоне на бой с непобедимым россиянином Хабибом.

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