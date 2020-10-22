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Метель ожидается в Казахстане 

В Алматинской области в горных районах ожидаются сильные осадки.

Фото : pixabay.com22 октября 2020, 16:47

В пяти областях Казахстана 23 октября объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Карагандинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный местами 15-20, порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с.
В Семее ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-18 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются гололед, низовая метель. Ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается на дорогах гололедица. Ветер западный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с.
Вероятность штормового предупреждения 85-90 %.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гололед, ветер западный, северо-западный местами 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается гололед, ветер западный, северо-западный порывы 15-20 м/с.
Вероятность шторма 90-95 %.

В Алматинской области днем в горных районах сильные осадки. Ветер западный, утром и днем местами 17-22 м/с. Вероятность штормового предупреждения 90-95 %.


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