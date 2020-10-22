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Какие ограничительные меры введены в Уральске

Обязательно следует соблюдать дистанцию не менее двух метров.

Фото : Дастана Бижанова22 октября 2020, 16:50

22 октября в Уральске вышло новое постановление главного санитарного врача города. В нем говорится об усиление мер по нераспространению новой волны коронавирусной инфекции.

В частности, касается людей старше 65 лет. Им стоит ограничить выход на улицу без крайней необходимости.

Также в новом постановлении говориться о запрете проведении сельскохозяйственных, продовольственных ярмарок и приостановлении работ общественного транспорта в воскресные дни. А в будние дни они будут работать в рамках ограниченного режима с 07.00 до 23.00.

В часы пик количество автобусов должно быть с максимальным выходом на линии и равномерным графиком движения.

Ежедневно на конечных остановках должна проводиться дезинфекция общественного транспорта. Владельцы автотранспорта должны обеспечить персонал антисептическими средствами. Заходить в автобус разрешено только в медицинских масках и перчатках, а количество людей должно быть строго по посадочным местам.

Заполняемость легкового транспорта (такси) должна быть не более 3-х человек и обеспечены медицинскими масками, перчатками и антисептиками.

Стоит также добавить, что согласно постановлению главного санитарного врача области от 17 октября объекты общественного питания работают до 21.00. Рестораны, бары и кафе могут работать в закрытых помещениях без проведения коллективных мероприятий, но при соблюдении условий – находиться внутри разрешено не более 30 посетителям.

Обязательно следует соблюдать дистанцию не менее двух метров. За одним столом могут сидеть не более 4 человек. Также требуется контроль температуры тела персонала и посетителей. На территорию объекта без маски вход запрещён. Их можно снимать только во время приема пищи.


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