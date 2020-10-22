Подростка подозревают в убийстве женщины в ВКО

Подозреваемый дал признательные показания.

В ВКО по подозрению в убийстве задержали 17-летнего парня, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, по факту смерти от ножевых ранений 30-летней жительницы п. Белоусовка Глубоковского района проводится досудебное расследование по части 2 статьи 99 - убийство.

По подозрению в совершении особо тяжкого уголовного правонарушения сотрудниками Управления криминальной полиции ДП ВКО и отдела полиции Глубоковского района задержан житель п. Белоусовка, 2003 года рождения, - сообщил начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

Подозреваемый дал признательные показания. В ходе проведенных следственных действий по его показанию изъят нож.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемый водворен в Изолятор временного содержания.

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