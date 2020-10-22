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Гульмира Исаева освобождена от должности вице-министра сельского хозяйства РК

Соответствующее постановление опубликовано на сайте премьер-министра РК.

Фото : Kursiv.kz22 октября 2020, 18:46

Постановлением Правительства Республики Казахстан Исаева Гульмира Султанбайкызы освобождается от должности вице-министра сельского хозяйства РК согласно поданному заявлению, сообщает zakon.kz.

Постановление опубликовано на сайте премьер-министра РК.

Гульмира Исаева родилась в 1969 году в Алматинской области. В 1991 году окончила Семипалатинский технологический институт мясной и молочной промышленности, в 2010 году — Казахский национальный аграрный университет. По специальности — инженер-технолог. Трудовую деятельность начала в 1991 году. В 1991–2010 годы работала старшим преподавателем, аспирантом, главным специалистом, младшим, старшим научным сотрудником, главным технологом, зоотехник-селекционером. В 2010–2012 годы работала в национальных компаниях. В 2012–2017 годы занимала должность вице-министра сельского хозяйства РК. С октября 2017 года по 2018 год работала советником Премьер-Министра РК. В январе 2018 года была назначена на должность вице-министра МСХ РК.


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