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Нетрезвый гость выпал из окна 7 этажа в Семее

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации​ городской больницы с различными травмами и переломами.

Фото : Instagram22 октября 2020, 19:35

В Семее мужчина выпал из окна​ квартиры на седьмом этаже, сообщает zakon.kz.

Он упал на козырек, расположенный под домом ​торгового помещения, и выжил, - говорится в Instagram ДЧС ВКО.

Сообщение к спасателям поступило ​ в 16:41 минуту. Сотрудники специализированной пожарной части прибыли на место прибыли через 6 минут.

Они поднялись на козырек на уровне второго этажа, совместно с полицейскими уложили пострадавшего на специальные твердые носилки, зафиксировали его и​ с помощью спасательных веревок ​ осторожно транспортировали вниз, передав его врачам скорой медицинской помощи.

Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации​ городской больницы с различными травмами и переломами.

Со слов очевидца, мужчина пришел в гости, находясь, ​ в нетрезвом состоянии, не удержался и упал.


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