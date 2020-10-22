Нетрезвый гость выпал из окна 7 этажа в Семее
Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации городской больницы с различными травмами и переломами.
В Семее мужчина выпал из окна квартиры на седьмом этаже, сообщает zakon.kz.
Он упал на козырек, расположенный под домом торгового помещения, и выжил, - говорится в Instagram ДЧС ВКО.
Сообщение к спасателям поступило в 16:41 минуту. Сотрудники специализированной пожарной части прибыли на место прибыли через 6 минут.
Они поднялись на козырек на уровне второго этажа, совместно с полицейскими уложили пострадавшего на специальные твердые носилки, зафиксировали его и с помощью спасательных веревок осторожно транспортировали вниз, передав его врачам скорой медицинской помощи.
Пострадавшего госпитализировали в отделение реанимации городской больницы с различными травмами и переломами.
Со слов очевидца, мужчина пришел в гости, находясь, в нетрезвом состоянии, не удержался и упал.
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