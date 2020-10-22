Госсекретарь провел заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции

Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.

22 октября под председательством государственного секретаря Крымбека Кушербаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание Комиссии при Президенте РК по вопросам противодействия коррупции, передает zakon.kz.

На заседании был рассмотрен вопрос "Об эффективности использования государственных ресурсов крупными инфраструктурными компаниями квазигосударственного сектора", - говорится на сайте Акорды.

Как отмечается, в Послании народу Казахстана глава государства поручил обратить особое внимание на выявление коррупциогенных факторов как в государственных органах, так и в квазигосударственном секторе.

Особое внимание соответствующему сегменту в контексте мер по противодействию коррупции обусловлено передачей части государственных функций, в силу чего многие квазигосударственные компании наряду с решением сугубо экономических задач задействованы также и в сервисном, вспомогательном обеспечении граждан и экономики.

При этом среди поставленных на предстоящий период задач отдельно обозначены такие мероприятия, как улучшение корпоративного управления; сокращение непродуктивных затрат, избыточных дочерних компаний и штатной численности; повышение открытости и подотчетности обществу; введение запрета на прием на работу лиц, совершивших коррупционные правонарушения.

На совещании подробно обсуждены типичные проблемы, выявленные в компаниях квазигосударственного сектора по результатам проверок, проведенных уполномоченными и правоохранительными органами.

В частности, внимание руководства акционерных компаний обращено на допущенные факты ненадлежащего контроля за использованием активов и системные проблемы при управлении ими, неудовлетворительные результаты работы по предупреждению коррупции, особенно при оказании гражданам и предпринимателям услуг субъектами естественных монополий, - отмечается в сообщении.

Наряду с перечисленными вопросами обсуждены итоги аудиторских проверок Счетного комитета с акцентом на реализацию предложений по устранению причин и условий, способствовавших выявленным нарушениям финансовой дисциплины.

По итогам заседания государственный секретарь Крымбек Кушербаев дал конкретные поручения по рассмотренным вопросам, исполнение которых взято на контроль.

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