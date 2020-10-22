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Токаев принял Умирзака Шукеева

По словам акима Туркестанской области, рост экономики составил 105 %.

Фото : Акорда22 октября 2020, 19:49

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, сообщает zakon.kz.

Глава государства заслушал отчет об итогах социально-экономического развития области за 9 месяцев текущего года, передает Акорда.

По словам акима области, рост экономики составил 105 %. Положительные показатели отмечаются в промышленности и сельском хозяйстве. Приток инвестиций в регион по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достиг 66 %, темпы строительства увеличились на 65 %.

Умирзак Шукеев доложил о ходе реализации ряда проектов в агропромышленном комплексе, в том числе по внедрению технологии дождевального орошения.

Президент был проинформирован об исполнении его поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Мактаральском районе после прорыва дамбы. По данным, представленным акимом области, в эксплуатацию введено 386 жилых домов в селе Мырзакент, половина которых была построена за счет бюджета, остальные – на средства спонсоров.

По итогам встречи Глава государства положительно оценил работу руководства Туркестанской области. Касым-Жомарт Токаев поручил держать эпидемиологическую ситуацию в регионе на контроле, а также отметил необходимость обеспечить открытость и строгое соблюдение закона в ходе выборной компании.


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