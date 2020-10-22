Парламент Кыргызстана одобрил законопроект о переносе президентских выборов

Проведение конституционной реформы должно быть закончено не позднее 10 января 2021 года.

Парламент Кыргызстана одобрил законопроект о переносе выборов президента и депутатов на несколько месяцев, такое решение законодательное собрание приняло на заседании в четверг, передает zakon.kz.

За законопроект проголосовали подавляющее большинство депутатов, пишет РИА "Новости".

Согласно проекту закона, в "целях стабилизации общественно-политической, эпидемиологической и связанной с ней экономической ситуации в стране, повышения уровня доверия населения к выборному процессу и в связи с необходимостью учета мнений наиболее широких слоев общества" выборы не будут проводиться до окончания проведения конституционной реформы.

В документе уточняется, что проведение конституционной реформы должно быть закончено не позднее 10 января 2021 года.

"В связи с признанием проведенных 4 октября 2020 года выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента - ред.) Кыргызской Республики недействительными повторные выборы либо новые выборы депутатов Жогорку Кенеша проводятся после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, но не позднее 1 июня 2021 года", - сказано в законопроекте.

В Кыргызстане 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений протестующих с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация. В столкновениях пострадали более 1,2 тысячи человек, один погиб. Премьер страны Кубатбек Боронов подал в отставку. Президент Сооронбай Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, все время находился в Бишкеке и контролировал ситуацию. На фоне протестов ЦИК Киргизии аннулировал итоги выборов. Повторные выборы ЦИК ранее планировал провести 20 декабря.

Беспорядки в Бишкеке возобновились 9 октября. На центральной площади произошло столкновение сторонников и противников премьера Садыра Жапарова. Пострадали 7 человек. После добровольной отставки президента страны Сооронбая Жээнбекова 15 октября ситуация в республике стабилизировалась. Протесты прекратились. Полномочия главы государства перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.

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