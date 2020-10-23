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Муфтий Дамаска погиб в результате теракта

Аднан Афиони считался одним из наиболее влиятельных религиозных деятелей в Сирии.

Фото : IndependensI23 октября 2020, 01:49

Муфтий Дамаска Аднан Афиони погиб в результате теракта в столице Сирии, сообщает zakon.kz.

Взрыв прогремел на западной окраине столицы Дамаска, передает SANA.

По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало в машине муфтия, которая была припаркована напротив мечети Аль-Сахара в квартале Кудсия.

Аднан Афиони считался одним из наиболее влиятельных религиозных деятелей в Сирии.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.


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