Муфтий Дамаска погиб в результате теракта
Аднан Афиони считался одним из наиболее влиятельных религиозных деятелей в Сирии.
Фото : IndependensI23 октября 2020, 01:49
Муфтий Дамаска Аднан Афиони погиб в результате теракта в столице Сирии, сообщает zakon.kz.
Взрыв прогремел на западной окраине столицы Дамаска, передает SANA.
По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сработало в машине муфтия, которая была припаркована напротив мечети Аль-Сахара в квартале Кудсия.
Аднан Афиони считался одним из наиболее влиятельных религиозных деятелей в Сирии.
Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за взрыв.
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