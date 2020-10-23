СМИ: Швеция вооружается против России

Военные расходы должны вырасти с 5,7 до 8,6 миллиардов евро.

Более 200 лет Швеция оставалась в стороне от войн. Сейчас она наращивает вооружения, чтобы защититься от очевидных новых угроз в районе Балтийского моря, сообщает zakon.kz со ссылкой на ИноСМИ.

Об этом сообщает Frankfurter Rundschau (Германия) .

"Действия России" — так звучит обоснование увеличения военных расходов на 40%, запланированного на следующие пять лет. Министр обороны социал-демократ Петер Хультквист (Peter Hultqvist), озвучивая конкретные планы, назвал в качестве примеров российскую агрессию против Грузии, аннексию Крыма, конфликт с Украиной, а также учения на Кольском полуострове в Арктике, в Северной Атлантике, а также как раз в Балтийском море.

Активное разоружение страны после окончания холодной войны — в период с 2000 по 2015 год — было ошибкой, которую нельзя повторять, заявил министр.

С 1950-х годов мы не делали такую большую ставку на армию, как сейчас, — сказал Хультквист о предстоящем восстановлении вооружений.

По этому вопросу он может рассчитывать на подавляющее большинство голосов в стокгольмском парламенте. Военные расходы должны вырасти с 60 до 89 миллиардов крон (с 5,7 до 8,6 миллиардов евро). Станет больше подводных лодок, боевых самолетов, вдвое увеличится число военнообязанных — с 4 до 8 тысяч человек. К 2030 году запланировано и общее расширение персонала в вооруженных силах с 60 до 90 тысяч человек. Не в последнюю очередь речь идет о более активном военном присутствии на шведском острове Готланд в Балтийском море.

Вариант, что российские военные соединения действительно могут высадиться на Готланде в рамках вооруженного нападения, исключать нельзя, считают в правительственных кругах Стокгольма. Это необязательно произойдет в ходе двустороннего конфликта — скорее как часть «регионального противоборства». Говоря открытым текстом — если Москва и страны НАТО в военном плане пойдут друг против друга.

Сформулированная сейчас новая цель нейтральной Швеции, в основе которой лежит масштабный рост военных расходов, звучит следующим образом: в случае нападения страна должна быть в состоянии продержаться три месяца, "пока не придет внешняя помощь".

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