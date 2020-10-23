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Боец из Казахстана вошла в топ-5 лучших женщин в ММА в СНГ

Мария Агапова в этом году дебютировала в сильнейшей лиге мира UFC, одержав одну победу и потерпев одно поражение.

Фото : fightnews23 октября 2020, 07:35

Мария Агапова вошла в топ-5 лучших в ММА в странах СНГ, сообщает zakon.kz.

Портал ТурСтат представил список лучших женщин в смешанных единоборствах (ММА) в государствах СНГ (Содружества Независимых Государств) по итогам онлайн-опроса на тему, кто самая лучшая спортсменка ММА в СНГ.

За последние годы ММА стал одним из самых популярных для занятий видов спорта и у зрителей.

В первую десятку лучших женщин-бойцов ММА в СНГ вошли Валентина Шевченко (Кыргызстан), Лиана Джоджуа (Грузия), Анастасия Янькова (Россия), Мария Агапова (Казахстан), Яна Куницкая (Россия), Александра Албу (Молдова), Антонина Шевченко (Кыргызстан), Лилия Казак (Беларусь), Лилия Шакирова (Узбекистан) и Ирина Алексеева (Россия).

За Валентину Шевченко как лучшего бойца женских ММА в России и СНГ отдали 25% голосов, за Лиану Джоджуа - 18%, за Анастасию Янькову - 13%, за Марию Агапову - 9%, за Яну Куницкую - 8%, за Александру Албу - 7%, за Антонину Шевченко - 6%, за Лилию Джоджуа - 6%, за Лилию Шакирову - 4% и за Ирину Алексееву - 3%.

Мария Агапова в этом году дебютировала в сильнейшей лиге мира UFC, одержав одну победу и потерпев одно поражение.


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